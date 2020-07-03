Калужанин проучил племянников и получил уголовную статью

В Кировском районе Калужской области местному жителю вынесли приговор за самоуправство. Об этой истории в пятницу, 3 июля, рассказали в УМВД по Калужской области.

Мужчина жил в одном доме со своими родственниками и решил поучить племянников, которые его не слушались.

- Ранним утром, пока те спали, гражданин незаметно сложил в пакет принадлежащие им ноутбук, колонки, мобильный и стационарный телефон, компьютерную мышь с ковриком, телевизионную приставку и два пульта от телевизора и спрятал имущество в сарай, - отмечают в полиции. - Он решил провести с родственниками воспитательную беседу, после чего выдать им спрятанные вещи. При этом мужчина, чтобы снять с себя подозрение, сымитировал факт кражи – открыл входную дверь на веранду.

Проснувшиеся племянники обнаружили пропажу своих вещей и вызвали полицию.

В итоге на шутника завели уголовное дело. Суд приговорил его к 200 часам обязательных работ.

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