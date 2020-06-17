Убийство женщины в Калуге: подозреваемого отправили в изолятор

В Калуге 33-летнего гражданина Молдовы на два месяца отправили в следственный изолятор. Его подозревают в убийстве 33-летней женщины, тело которой нашли 12 июня возле гаражей между улицами Жукова и Горького.

- По версии следствия, 12 июня он познакомился с калужанкой. Вместе они находились на территории за гаражами автокооператива «Гранит», - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - В ходе конфликта мужчина нанес потерпевшей резаную рану шеи осколком стеклянной бутылки. Тело погибшей было обнаружено в тот же вечер.

Найти мужчину по горячим следам удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения и показаниям свидетелей. В его квартире нашли одежду, в которой он, предположительно, находился в момент совершения преступления. Расследование продолжается.