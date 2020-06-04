Стало известно, кто подбросил муляж бомбы к детскому саду в Обнинске

Как мы уже рассказывали, 2 июня к детскому саду в Обнинске подбросили муляж бомбы. Детей эвакуировали в другое здание. На место выезжал взрывотехник из Калуги.

В четверг, 4 июня, управление МВД по Калужской области рассказало, что подозреваемый найден. Им оказался тот человек, который и сообщил о «бомбе».

- Правоохранители обратили внимание на показания лица, осуществившего звонок об обнаружении данного предмета, - отмечают в полиции. - В его словах были усмотрены определенные расхождения. По версии полицейских, мужчина сам положил предмет на данный участок местности и сообщил о находке по телефону 112. Что побудило гражданина совершить данный поступок, предстоит выяснить в ближайшее время правоохранителям.

Уголовное дело возбуждено по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Расследование продолжается. Максимальное наказание – пять лет колонии.