В Калужской области муляж бомбы подбросили к детскому саду

Во вторник, 2 июня, на территорию детского сада №19 на улице Гурьянова в Обнинске подбросили предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство.

Пакет желтого цвета, из которого торчат провода, около 12:30 обнаружил охранник детского сада. Он сразу вызвал все специальные службы. На место прибыли сотрудники МЧС, ФСБ и полицейские. В ходе осмотра места кинологом собака не показала наличие тротила, однако руководством полиции было принято решение вызвать взрывотехников из Калуги. Периметр оцепили, а саму опасную находку накрыли бронежилетами.

В саду находились 30 детей и 10 воспитателей. Их сразу же эвакуировали в другое здание детсада, их жизни ничего не угрожало.

На место прибыл взрывотехник ОМОН. Он осмотрел предмет и сделал вывод, что это муляж. Но очень похожий на самодельное взрывное устройство.

Вот этот предмет кто-то подбросил к садику.

Территория возле сада была перекрыта более двух часов. Несмотря на то, что тревога оказалась ложной, начальник ОМВД по Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ просит граждан оставаться бдительными и о всех подозрительных находках сообщать в полицию.