В Калуге нашли ещё один труп

В конце прошлой недели в Калуге в одном из домов на Грабцевском шоссе нашли труп 34-летнего мужчины. На теле имелись множественные повреждения в области головы, рассказали KP40 в среду, 1 апреля, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Подозреваемого задержали 30 марта. По версии следствия, преступление совершил 20-летний калужанин.

- Вечером 27 марта между злоумышленником и хозяином квартиры, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, возник словесный конфликт, так как подозреваемого пытались выгнать из квартиры, - отмечают в СК. - В ходе ссоры злоумышленник нанес потерпевшему не менее двух ударов в область головы и покинул квартиру. В тот же день потерпевший скончался от полученных травм.

Расследование сейчас продолжается. Уже известно, что задержанный ранее отбывал наказание за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и краж, в конце 2019 года освободился из колонии.

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе в другой квартире на Грабцевском шоссе нашли тела двух человек.