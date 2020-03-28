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В калужской квартире нашли два трупа

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.03.2020 11:31 0 2645
В калужской квартире нашли два трупа

В четверг, 26 марта, в доме на Грабцевском шоссе в Калуге нашли тела 70-летнего мужчины и его 51-летней знакомой с телесными повреждениями. В субботу об этом рассказали KP40 в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Расследование сейчас продолжается. 

Как сообщили KP40 жители этого дома, из квартиры на первом этаже хлестала вода. Квартиру вскрыли сотрудники МЧС в присутствии участкового. Там обнаружили два тела.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.03.2020 11:31 0 2645
Тэги: криминал
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