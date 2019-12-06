Вынесли приговор убийце, оставившему пятерых детей без отца

Обнинский городской суд вынес приговор особо опасному рецидивисту. Ранее судимого 37-летнего жителя Обнинска признали виновным в убийстве. Как мы уже рассказывали, преступление произошло в ночь на 1 января 2018 года рядом с кафе в деревне Белкино Боровского район.

Туда в компании друзей приехал 29-летний мужчина. Мест в кафе не оказалось, и они вышли на улицу.

- Спустя некоторое время к машине подошел осужденный, отмечавший встречу Нового года, и спровоцировал конфликт, переросший в драку между четырьмя присутствующими молодыми людьми, - рассказали в пятницу, 6 декабря, в прокуратуре Калужской области. - Подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанес удар ножом в область головы и шеи потерпевшему, который скончался на месте от кровопотери. Злоумышленник со своим другом и двумя девушками скрылись с места происшествия на машине, принадлежащей подсудимому.

Отметим, что ранее следователи рассказывали, что у погибшего осталось пятеро детей.

Виновника отправили в колонию особого режима на 9 лет. Приговор пока не вступил в силу.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.