Задержан опасный преступник, убивший отца пятерых детей

В минувшую пятницу в Калужской области задержали 36-летнего Романа Голева, которого подозревают в убийстве, произошёдшем в ночь на 1 января 2018 года. Ранее мы рассказывали, что этого человека объявляли в розыск.

По версии следствия, в новогоднюю ночь преступник находился около кафе «Белкинские пруды» в деревне Белкино Боровского района, где вступил в конфликт с 29-летним жителем Малоярославца, приехавшим с друзьями встретить Новый год в кафе.

- В ходе конфликта Голев нанес потерпевшему смертельное ножевое ранение и скрылся, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - По данному факту незамедлительно было возбуждено уголовное дело, путем следственно-оперативных действий установлена причастность Голева к совершению убийства.

У погибшего остались пятеро малолетних детей.

Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Калужской области совместно с коллегами из ОМВД России по Боровскому району установили местонахождение и задержали подозреваемого 7 декабря.

- В ходе допроса задержанный вину в совершении убийства не признал, - отмечают следователи. - Однако по делу собрано достаточно доказательств, подтверждающих причастность Голева к совершению особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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