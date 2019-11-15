Дело Яны Болтынюк: за Татаринцевых заступилась сестра

Третий день в Калуге в областном суде заслушиваются показания свидетелей по убийству Яны Болтынюк.

В пятницу, 15 ноября, в зал суда были вызваны те, кто знаком с обвиняемыми братьями Татаринцевыми.

Первым вызвали калужанина, который несколько лет назад работал с Евгением. Молодые люди собирались вместе, выпивали. В компанию приходил и брат Евгения – Владимир.

- С Женей работали вместе. Собирались на Байконуре, напротив 20 дома по улице Звездной, - рассказал свидетель.

- Что вы делали? – спрашивает прокурор.

- Выпивали и всё.

- Кто-то из них употреблял наркотики? – спросил прокурор.

- Я лично не видел. Состояние было похоже, поведение, да... Бред какой-то человек несёт.

Также на суд вызвали работника завода «Фольксваген» Андрея. В ночь убийства Яны он ждал машину, чтобы отправиться на предприятие. На остановке заметил троих мужчин, двое сидели в тени и их лица он не рассмотрел, а третий стоял у остановки и вёл себя неадекватно.

- Он был либо в состоянии алкогольного, либо наркотического опьянения. Я почувствовал угрозу для себя, - вспоминал на суде Андрей. - Он ходил из стороны в сторону. Вёл себя агрессивно, потому и запомнился.

Свидетель добавил, что хоть он сам человек не маленький, но предпочёл перейти на другую сторону дороги. Также этот незнакомец привязался к двум пришедшим на остановку девушкам. Испугавшись, те решили пройтись пешком. Андрей вспомнил об этом случае, когда узнал об исчезновении Яны. Оказалось, что эта остановка находится рядом с палатками, где было совершенно нападение на девушку. Андрей пришёл в полицию, и по его описанию был составлен фоторобот ночного агрессора. Но спустя пять лет свидетель так и не смог сказать, похож ли тот мужчина на одного из братьев Татаринцевых.

- Андрей, вы составляли фоторобот. Похож? – доставая фоторобот, спросила мама Яны Анна.

- Я в данном виде ваш вопрос снимаю, потерпевшая, - сказал судья.

- Этот фоторобот был составлен сразу. Сейчас их откормили и подстригли! Извините, ваша честь, - плача, мама Яны села на место.

Также в этот день на суд пришли молодой человек Антон, который в ту роковую ночь не проводил Яну до дома, и его приятель, который видел, как молодые люди повздорили.

- Мы встретились с ней около 11-12 часов вечера. Пообщались, немного поругались. Она пошла домой, я ее пошел провожать. Мы по дороге поругались, - вспоминал Антон.

По его словам, до дома Яне оставалось пройти совсем немного, он видя, как она пошла по освещённой улице, через несколько минут позвонил девушке, она его заверила, что уже у дома. Он обещал созвониться с ней, когда сам придёт домой. Но забыл об этом, засмотревшись телевизор. О том, что Яна пропала, узнал лишь на следующий день.

Также на суд пришла и сестра братьев Татаринцевых. Девушка принесла их положительные характеристики от соседей. Она рассказала, что, когда ей было 5 лет, умерла их мать. Её с Евгением отправили в интернат в Редькино, а Владимира - в интернат в Калугу.

- Я начну с Женьки, потому что он очень мне близкий человек, родной. Так как мы проживали в интернате, я очень хорошо знаю его поведение... Очень добрый, отзывчивый, хороший человек, стеснительный, иногда, я бы даже сказала, медлительный. За все время он не обидел [ни одного] человека даже словом, я не говорю о том, чтобы ударил, такого вообще не было! – стала объяснять сестра Татаринцевых.

- Злоупотреблял спиртными напитками, не злоупотреблял? Если злоупотреблял, как часто? – поинтересовалась адвокат Евгения.

- Было дело, выпивал, я не отрицаю. Приезжал к нам на праздники, я видела его в нетрезвом состоянии, он бубнит себе что-то под нос. Но спокойный, - объясняла сестра обвиняемых.

- В агрессивном состоянии не видели?

- Никогда. Прошу отметить, никогда!

- Он выпивал что-то кроме спиртного?

- Мне потом адвокат сообщил про спайсы.

- Нормальный человек, обычный, агрессии к близким, к родственникам никогда не было, - рассказывала сестра уже про Владимира. - Он в нетрезвом состоянии два раза терял телефон.

В ходе заседания выяснилось, что сестра с 2011 года видится с братьями лишь несколько раз в год, так как живёт в Тарусе. Чаще всего они общаются по телефону.

- Как такое может быть, я понять не могу... Он у нас вообще нормальный человек, адекватный, человек по совести. Я у Владимира спрашивала, как такое может быть, он сказал: «Не знаю». Если честно, я не поверила. Это шок, - говорила сестра.

Во второй половине дня вновь будут заслушаны показания свидетеля, который, по версии следствия, помогал братьям спрятать труп девушки в лесу.

Напомним, что Яна Болтынюк пропала в июле 2014 года. Несколько дней её искали сотни человек. Однако обнаружить удалось лишь обгоревшие останки. Следствие длилось почти пять лет. За это время на причастность к преступлению было проверено больше 11 тысяч человек.

Обвиняемых установили по биологическим следам, обнаруженным на месте преступления. Сначала братья Татаринцевы дали признательные показания, заявив, что совершили преступление вместе со своим собутыльником, которого в тот день видели в первый и в последний раз. Однако на суде они заявили о своей невиновности.