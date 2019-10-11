Сестра зарезала брата из-за девушки

Калужские следователи на днях направили в суд уголовное дело 30-летней женщины, которую обвиняют в убийстве собственного брата. Как мы уже рассказывали, инцидент произошел 13 августа в общежитии на 1-м переулке Пестеля.
По версии следствия, женщина и ее 26-летний брат находились в комнате. До этого они периодически ссорились.
- На этот раз обвиняемая высказывала недовольство девушкой, с которой ее брат встречался, - рассказали в пятницу, 11 октября, в управлении СК по Калужской области. - Возникла ссора, в ходе которой женщина нанесла своему брату один удар ножом в область груди. Молодому человеку было причинено колото-резаное ранение, которое явилось опасным для жизни и повлекло его смерть на месте происшествия.
Калужанке грозит до 15 лет колонии.
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