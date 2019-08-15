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Калужанка зарезала родного брата

15.08.2019 11:05 6 1448 Дмитрий Ивьев
Калужанка зарезала родного брата

В Калуге 30-летнюю женщину задержали по подозрению в убийстве родного брата. Мужчине было 26 лет, рассказали в четверг, 15 августа, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, всё произошло вечером 13 августа.

- Женщина в ходе бытовой ссоры со своим братом причинила ему смертельное ножевое ранение в грудь, - считают в СК. - Мужчина скончался на месте. С места происшествия изъяты образцы следов, нож и другие объекты, следователем назначены необходимые экспертизы.  Женщина вину признала.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемой грозит от 6 до 15 лет колонии.

Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошёл в общежитии на 1-м переулке Пестеля. Вероятно, предполагаемая виновница была пьяна.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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