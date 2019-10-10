Соседи помогли ревнивцу закопать жену

Как мы уже рассказывали, в середине сентября в Медыни нашли тело женщины. По версии следствия, муж застукал её с другим, прогнал соперника, а жену до смерти избил.

В ходе расследования выяснилось, что избавляться от тела предполагаемому виновнику помогали соседи – 23-летний мужчина и 28-летняя женщина. Именно к ним он пришел после происшествия.

- Первоначально предполагалось сжечь тело женщины, однако затем было принято совместное решение его захоронить, - рассказали в четверг, 10 октября, в СК по Калужской области. - Соседи обвиняемого помогли ему перенести погибшую на территорию другого домовладения и закопать.

Обвиняемому грозит до 15 лет колонии, его соседям за укрывательство – до двух лет.

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