Соседи помогли ревнивцу закопать жену

Как мы уже рассказывали, в середине сентября в Медыни нашли тело женщины. По версии следствия, муж застукал её с другим, прогнал соперника, а жену до смерти избил.
В ходе расследования выяснилось, что избавляться от тела предполагаемому виновнику помогали соседи – 23-летний мужчина и 28-летняя женщина. Именно к ним он пришел после происшествия.
- Первоначально предполагалось сжечь тело женщины, однако затем было принято совместное решение его захоронить, - рассказали в четверг, 10 октября, в СК по Калужской области. - Соседи обвиняемого помогли ему перенести погибшую на территорию другого домовладения и закопать.
Обвиняемому грозит до 15 лет колонии, его соседям за укрывательство – до двух лет.
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