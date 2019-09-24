Муж застукал жену с другим и закопал её во дворе

Калужские следователи завели уголовное дело на 47-летнего жителя Медыни. На днях найдено тело его жены.

По версии следствия, обвиняемый пришел домой поздно вечером 12 сентября и застал свою жену с другим мужчиной.

- Мужчина прогнал постороннего, а затем избил супругу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Тело погибшей мужчина закопал во дворе дома, находившегося в его пользовании.

Ранее этот мужчина уже сидел в колонии за убийство сожителя своей матери и освободился в этом году.

По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» виновнику грозит до 15 лет заключения.

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