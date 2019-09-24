Муж застукал жену с другим и закопал её во дворе

Калужские следователи завели уголовное дело на 47-летнего жителя Медыни. На днях найдено тело его жены.
По версии следствия, обвиняемый пришел домой поздно вечером 12 сентября и застал свою жену с другим мужчиной.
- Мужчина прогнал постороннего, а затем избил супругу, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте, - рассказали в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Тело погибшей мужчина закопал во дворе дома, находившегося в его пользовании.
Ранее этот мужчина уже сидел в колонии за убийство сожителя своей матери и освободился в этом году.
По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей» виновнику грозит до 15 лет заключения.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Cоседи подожгли машину, которая мешала им во дворе 19.09.2019 15:54
Изнасиловал, убил и закопал: что грозит жестокому преступнику 19.09.2019 14:46
Москвич приезжал в Калугу поворовать 19.09.2019 12:21
Чиновница попалась на двух взятках 18.09.2019 16:43
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: