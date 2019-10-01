Труп в калужском овраге: дело дошло до суда

Как мы уже рассказывали, в овраге на улице Московской в Калуге в начале апреля случайный прохожий нашёл труп 50-летнего мужчины, завернутый в ковер. Обвиняемым по этому делу проходит ранее судимый 38-летний калужанин. На днях дело направили в суд.

По версии следствия, мужчины были знакомы и в феврале выпивали в квартире недалеко от Московской площади.

- Обвиняемый увидел, что 50-летний мужчина ударил его сожительницу, - рассказали во вторник, 1 октября, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Обвиняемый избил обидчика сожительницы, а затем оставил его в коридоре квартиры. Следующей ночью злоумышленник обнаружил, что потерпевший скончался, обернул тело в ковер и, пока жители соседних квартир спали, вынес его на улицу и сбросил в овраг.

На допросе обвиняемый признался в преступлении. Ему грозит 15 лет колонии.

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