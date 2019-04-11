Труп мужчины нашли в калужском овраге

В овраге на улице Московской в Калуге во вторник, 9 апреля, случайный прохожий нашёл труп 50-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
- Подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки, - подчёркивают в СК. - Им оказался ранее судимый 37-летний житель Калуги.
- Сотрудниками экспертно-криминалистического центра была проведена биологическая экспертиза, результаты которой помогли установить личность погибшего человека, - рассказали также в УМВД по Калужской области. - Сотрудники уголовного розыска установили круг общения гражданина и установили обстоятельства его гибели.
По версии следствия, в феврале подозреваемый, погибший и ещё двое мужчин распивали спиртное в квартире на Московской.
- В ходе возникшего конфликта злоумышленник нанес потерпевшему многочисленные удары руками и ногами по различным частям тела, в результате чего последний скончался на месте преступления, - отмечают в СК. - Далее мужчины вытащили труп в овраг, расположенный недалеко от дома, и накрыли его ковром.
Расследование сейчас продолжается.
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