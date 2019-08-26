Отморозок рассказал, как забивал до смерти кавалера орденов Славы и Отечественной войны

Как мы уже писали, 24 августа арестовали 34-летнего наркомана, который сознался в убийстве ветерана Великой Отечественной войны в Малоярославце.
Героя войны, гвардейца, награждённого многими медалями, в том числе орденами Славы и Великой Отечественной войны, забили до смерти за три дня до его 93-летия – 18 августа.
Через четыре дня убийцу – 34-летнего Дмитрия Совко (на фото вверху) - на вокзале Калуга-1 задержали сотрудники уголовного розыска. Сегодня стали известны некоторые подробности этого преступления.
Как выяснилось в ходе следственного эксперимента, Совко 18 августа пришел к старику просить денег в долг.
- Он отказал мне, - говорит Совко. – После этого я ударил его по голове. Он упал. После этого я забрал денежные средства из квартиры и ушел.
Следователь попросил отморозка подробно рассказать, как происходило избиение. Для этого прошли на кухню.
- Я потянулся за сумкой, - говорит и показывает Совко. – потом повернулся к дедушке и ударил его локтем. От этого удара он чуть отступил назад. Я подошел и ударил его еще раз локтем в голову. После этого он упал, я склонился и нанёс ему ещё два удара. Точно как не помню. После этого я забрал денежные средства. Они находились в дальней комнате. Денежных средств было примерно 50 тысяч рублей. Пятитысячными, двухтысячными и тысячными купюрами. После этого я вернулся на кухню, забрал сумку, взял ключи, закрыл дверь и удалился с данного адреса.
Данное преступление вызвало широкий общественный резонанс.
- Если бы мы не были в состоянии соглашения о моратории на смертную казнь, конечно, можно было бы таких подонков просто казнить, и всё, - приводит слова губернатора Калужской области Анатолия Артамонова Telegram-канал проекта «Подъем». - По большому счету он не имеет морального права жить на земле.
Сейчас расследование продолжается. Видеозапись следственного эксперимента смотрите на нашем сайте чуть позже.
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