Громкое дело: бывшему людиновскому полицейскому грозит шесть лет колонии

Бывшего полицейского задержали перед Новым годом.

Калужские следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего начальника межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрия Васюкова и его 64-летнего знакомого.

Как мы уже рассказывали, их задержали в конце декабря прошлого года.

По версии следствия, осенью 2018 года жителя Людиново подозревали в краже, и он обратился к своему 64-летнему знакомому, у которого были связи в местном отделе полиции.

- Мужчина попросил решить с полицией вопрос о неприменении к гражданину меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали 11 июля в калужском областном управлении Следственного комитета. - Получив от гражданина 60 тысяч рублей, помощник распорядился деньгами по своему усмотрению. В декабре гражданин вновь обратился к посреднику, выразил ему недовольство тем, что его вызывают в полицию и вновь попросил помощи. На этот раз посредник позвонил начальнику межмуниципального отдела полиции «Людиновский» Васюкову, договорился с ним о встрече. На встрече Васюков и его знакомый, выступавший в роли посредника, договорились получить от гражданина 100 тысяч рублей, после чего посредник довел это требование до гражданина. 27 декабря при получении от местного жителя 100 тысяч рублей сначала был задержан посредник, а затем и начальник межмуниципального отдела полиции.

После возбуждения уголовного дела Васюков был уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия. Преступление выявлено в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий службы собственной безопасности УМВД России по Калужской области и регионального УФСБ.

По статье «Получение через посредника взятки в значительном размере» бывшему полицейскому грозит до шести лет колонии. Его знакомый по статьям «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и посредничество во взяточничестве» может получить до пяти лет.

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