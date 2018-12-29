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Громкие дела: полицейских подозревают в мошенничестве

29.12.2018 16:05 1 1147 Дмитрий Ивьев
Громкие дела: полицейских подозревают в мошенничестве

В Людиново 27 декабря задержан начальник межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрий ВАСЮКОВ. Он и его 63-летний знакомый проходят подозреваемыми по делу о покушении на мошенничество.

По версии следствия, сотрудник полиции и его соучастник были задержаны с поличным при получении 100 тысяч рублей от лица, подозреваемого в совершении хищения, за решение вопроса о неприменении к нему наказания в виде лишения свободы. 

Как полагает следствие, Васюков и второй фигурант дела ввели гражданина в заблуждение, так как повлиять на наказание не могли, рассказали нам в субботу, 29 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В СК подчёркивают, что преступление выявлено в результате совместных действий службы собственной безопасности УМВД по Калужской области и регионального УФСБ.

28 декабря Васюкова уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Расследование сейчас продолжается.

Кадры с места задержания опубликовали в группе «Подслушано Людиново» в социальной сети «ВКонтакте».

Также 29 декабря СК рассказал ещё об одном уголовном деле, возбужденном в отношении полицейского. В УМВД уточнили, что это заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по г. Обнинску.

По версии следствия, 25 декабря он получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которому пообещал решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. 

Как полагают в Следственном комитете, сотрудник ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствует состав преступления.

Сотрудник полиции содержится под домашним арестом, 29 декабря он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Проводится расследование. 

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: криминал
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