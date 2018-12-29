Громкие дела: полицейских подозревают в мошенничестве

В Людиново 27 декабря задержан начальник межмуниципального отдела МВД России «Людиновский» Юрий ВАСЮКОВ. Он и его 63-летний знакомый проходят подозреваемыми по делу о покушении на мошенничество.

По версии следствия, сотрудник полиции и его соучастник были задержаны с поличным при получении 100 тысяч рублей от лица, подозреваемого в совершении хищения, за решение вопроса о неприменении к нему наказания в виде лишения свободы.

Как полагает следствие, Васюков и второй фигурант дела ввели гражданина в заблуждение, так как повлиять на наказание не могли, рассказали нам в субботу, 29 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета.

В СК подчёркивают, что преступление выявлено в результате совместных действий службы собственной безопасности УМВД по Калужской области и регионального УФСБ.

28 декабря Васюкова уволили из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Расследование сейчас продолжается.

Кадры с места задержания опубликовали в группе «Подслушано Людиново» в социальной сети «ВКонтакте».

Также 29 декабря СК рассказал ещё об одном уголовном деле, возбужденном в отношении полицейского. В УМВД уточнили, что это заместитель начальника следственного отдела ОМВД России по г. Обнинску.

По версии следствия, 25 декабря он получил 150 тысяч рублей от местного жителя, которому пообещал решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности.

Как полагают в Следственном комитете, сотрудник ввел мужчину в заблуждение, поскольку решение об отказе в возбуждении уголовного дела было уже принято, а в действиях местного жителя отсутствует состав преступления.

Сотрудник полиции содержится под домашним арестом, 29 декабря он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Проводится расследование.

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