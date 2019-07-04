Резня возле подъезда: присяжные не поверили убийце и трём адвокатам

Как мы уже рассказывали, весной был вынесен обвинительный приговор 29-летнему жителю посёлка Детчино, который в августе прошлого года возле подъезда многоэтажки убил одного человека и ранил ещё троих. Виновник с приговором не согласился и решил его обжаловать.
Однако коллегия присяжных, которая рассматривала дело в Калужском областном суде, оставила приговор в силе. Убийца проведёт в колонии строгого режима.
Конфликт произошел ночью. Виновник взял нож и начал наносить удары находившимся рядом мужчинам.
- В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершении указанных преступлений не признал, показал суду, что совершил свои действия в целях самозащиты, - рассказали в четверг, 4 июля, в прокуратуре Калужской области. - Для поддержания своей позиции в суде привлек трех адвокатов. На стороне обвинения прокурором района была создана группа из двух государственных обвинителей, которая смогла убедить коллегию присяжных заседателей в доказанности вмененных в вину подсудимому преступлений.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Убийство в Калуге: внук зарезал бабушку 03.07.2019 11:26
Женщина рискует сесть на 5 лет за найденные деньги 02.07.2019 11:00
Застрелили и закопали: названа причина убийства в Медынском районе 01.07.2019 12:31
Похитили и убили: труп мужчины нашли в болоте 01.07.2019 11:12
Ошибка на 2,5 миллиона: как наказали лесничего 27.06.2019 15:14
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: