Резня возле подъезда: присяжные не поверили убийце и трём адвокатам

Как мы уже рассказывали, весной был вынесен обвинительный приговор 29-летнему жителю посёлка Детчино, который в августе прошлого года возле подъезда многоэтажки убил одного человека и ранил ещё троих. Виновник с приговором не согласился и решил его обжаловать.

Однако коллегия присяжных, которая рассматривала дело в Калужском областном суде, оставила приговор в силе. Убийца проведёт в колонии строгого режима.

Конфликт произошел ночью. Виновник взял нож и начал наносить удары находившимся рядом мужчинам.

- В ходе судебного рассмотрения уголовного дела подсудимый вину в совершении указанных преступлений не признал, показал суду, что совершил свои действия в целях самозащиты, - рассказали в четверг, 4 июля, в прокуратуре Калужской области. - Для поддержания своей позиции в суде привлек трех адвокатов. На стороне обвинения прокурором района была создана группа из двух государственных обвинителей, которая смогла убедить коллегию присяжных заседателей в доказанности вмененных в вину подсудимому преступлений.

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