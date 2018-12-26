Резня возле подъезда: одного убили, троих ранили

Подъезд, возле которого произошёл этот трагический случай.

Калужские следователи на днях завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 28-летнего мужчины из Детчино Малоярославецкого района. Его обвиняют по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда и легкого вреда здоровью».

Как мы уже рассказывали, этот инцидент произошёл 22 августа.

- Обвиняемый распивал спиртное около своего подъезда с компанией знакомых, - рассказали 26 декабря в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Между мужчинами произошел конфликт и драка. Обвиняемый наносил ножом колото-резаные ранения. В результате его действий пострадало четыре человека: один из них скончался, здоровью одного причинен тяжкий вред (задеты внутренние органы), еще два человека получили легкие ранения.

Во время следствия допрошено около 10 очевидцев, но никто пока так и не смог пояснить причину конфликта.

В СК также отметили, что обвиняемый ходатайствовал о рассмотрении дела судом присяжных.

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Фото: СК по Калужской области.