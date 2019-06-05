Предприниматель украл леса на 3,7 миллиона

В среду, 5 июня, полиция Калужской области сообщила о направлении в суд уголовного дела, возбуждённого на предпринимателя за незаконную вырубку леса.
Сигнал о рубке поступил в дежурную часть полиции от сотрудников медынского лесничества. Выехавшие на место оперативники обнаружили следы рубки и волочения леса. По этим следам они вышли к огороженной территории, где находились штабели деревьев и пилорама.
По версии следствия лес, не имея на то права, вырубили по приказу 54-летнего жителя соседнего региона. Он дал соответствующее указание об этом своим ничего не подозревавшим подчиненым.
Те, будучи не в курсе, что рубят лес незаконно, вырубили 980 берез, 174 ели и 8 осин. Общий ущерб составил более 3,7 миллиона рублей.
Предпринимателю грозят штраф до полутора миллионов рублей, срок до четырех лет лишения свободы с возмещением нанесенного ущерба.
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