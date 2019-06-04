Мужчина случайно избил своего четырехмесячного сына

28-летнего жителя Малоярославецкого района признали виновным в случайном причинении тяжкого вреда здоровью младенца, сообщила пресс-служба регионального скледственного комитета.
В ноябре прошлого года нетрезвый мужчина поругался с сожительницей. 15-летний пасынок дебошира вступился за мать и попросил отчима не кричать. В ответ тот несколько раз ударил подростка, причем один из ударов пришелся в голову четырехмесячного сына подсудимого, которого старший брат держал в этот момент на руках. Младенца госпитализировали.
Мужчину приговорили к 1 году и 5 месяцам исправительных работ с удержанием в пользу государства 5% от зарплаты.
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