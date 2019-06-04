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Мужчина случайно избил своего четырехмесячного сына

04.06.2019 14:28 2 4033 Алёна Павлова, фото: pixabay.com
Мужчина случайно избил своего четырехмесячного сына

28-летнего жителя Малоярославецкого района признали виновным в случайном причинении тяжкого вреда здоровью младенца, сообщила пресс-служба регионального скледственного комитета.

В ноябре прошлого года нетрезвый мужчина поругался с сожительницей. 15-летний пасынок дебошира вступился за мать и попросил отчима не кричать. В ответ тот несколько раз ударил подростка, причем один из ударов пришелся в голову четырехмесячного сына подсудимого, которого старший брат держал в этот момент на руках. Младенца госпитализировали.

Мужчину приговорили к 1 году и 5 месяцам исправительных работ с удержанием в пользу государства 5% от зарплаты.


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Авторы
Алёна Павлова 
фото: pixabay.com
Тэги: криминал тяжкий вред
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