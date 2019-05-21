Зверская расправа под Калугой: вынесены приговоры

На днях суд вынес приговор четырем гражданам Таджикистана, которых признали виновными в разбойном нападении. Преступление произошло летом 2017 года в селе Учхоз Дзержинского района.

Как ранее рассказывали следователи, девять граждан Таджикистана договорились напасть на дом супругов-предпринимателей. Ночью на двух машинах они приехали в село Учхоз и пробрались на территорию дома. Налетчики, скрывавшие лица под медицинскими масками, взломали балконную дверь, проникли внутрь и избили супругов. Кроме того, они угрожали матери женщины.

- На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападавших, остававшихся на улице, - подчёркивали в СК. - Из дома преступники похитили 400 тысяч рублей, после чего скрылись на машинах. В результате нападения женщине-предпринимателю причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу - вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Вскоре личности всех нападавших смогли установить. Все они приехали на заработки в Москву. Помощь в расследовании оказывали сотрудники калужской и московской полиции.

Один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке, как полагало следствие, было организовано нападение на дом потерпевших. Этот обвиняемый был задержан в Калуге, место нахождения еще четверых было установлено в Москве.

За разбойное нападение четверо нападавших получили от 9 до 12 лет колонии строгого режима. Кроме того, с осужденных в пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб, рассказали 20 мая в прокуратуре Калужской области.

Пятого члена банды, совершившего убийство, будут судить отдельно.

Ещё четырёх человек пока не смогли найти.

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