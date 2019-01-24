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На женщину напали по наводке: подробности зверской истории

24.01.2019 15:55 11 5187 Дмитрий Ивьев, Фото: СК по Калужской области.
На женщину напали по наводке: подробности зверской истории

На прошлой неделе мы рассказывали о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после нападения на сёмью в деревне Учхоз Дзержинского района. В четверг, 24 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета подробнее рассказали об этой истории.

По версии следствия, девять граждан Таджикистана договорились напасть на дом супругов-предпринимателей. Ночью 10 июля 2017 года на двух машинах они приехали в село Учхоз и пробрались на территорию дома. Налетчики, скрывавшие лица под медицинскими масками, взломали балконную дверь, проникли внутрь и избили супругов. Кроме того, они угрожали матери женщины.

- На крик о помощи из летнего дома вышел отец женщины, которого избили двое нападавших, остававшихся на улице, - подчёркивают в СК. - Из дома преступники похитили 400 тысяч рублей, после чего скрылись на машинах. В результате нападения женщине-предпринимателю причинен тяжкий вред здоровью, ее супругу - вред здоровью средней тяжести, отец женщины скончался на следующие сутки в больнице.

Вскоре личности всех нападавших смогли установить. Все они приехали на заработки в Москву. Помощь в расследовании оказывали сотрудники калужской и московской полиции.

Один из злоумышленников ранее подрабатывал у жителей села Учхоз, в том числе у потерпевших. Именно по его наводке, как полагает следствие, было организовано нападение на дом потерпевших. Этот обвиняемый был задержан в Калуге, место нахождения еще четверых нападавших было установлено в Москве.

В ближайшее время начнутся судебные разбирательства.

Ещё четверо нападавших объявлены в розыск.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: СК по Калужской области.
Тэги: криминал
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