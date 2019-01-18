Из жизни зверья: 9 бандитов до смерти забили лопатами дачника

Как мы уже писали, 10 июля 2017 года в посёлке Учхоз Дзержинского района было совершено жесточайшее разбойное нападение на владельцев частного дома.
Установлено, что девять, а не четверо, как сообщалось ранее, граждан Таджикистана, вооружившись лопатами, проникли в дом. Там в этот момент находились три человека – мужчины 69 и 50 лет и женщина 44 лет. Они избили их лопатами и похитили 130 тысяч рублей. Также забрали мобильные телефоны.
Один изувеченный скончался на месте, а двоих пострадавших доставили в реанимацию.
В пятницу, 18 января, областная прокуратура сообщила, что все участники организованной группы установлены. Четверо из них находятся в розыске. В том числе организатор преступления, которого объявили в международный розыск. Пятеро участников налёта заключены под стражу и ждут суда.
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