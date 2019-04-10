Вынесен приговор убийцам, сбросившим женщину в ледяную реку

В понедельник, 8 апреля, калужский суд вынес приговор 35-летнему и 36-летнему жителям города Протвино Московской области. Их признали виновными в убийстве 65-летней женщины.

Как рассказали в среду в прокуратуре, эта история началась летом 2017 года. Одни из мужчин купил у пенсионерки квартиру в Протвино. И по условиям договора женщина осталась там зарегистрирована.

Но чтобы продать жильё, подельники решили убить женщину, а деньги за квартиру поделить.

В декабре 2017 года они предложили пенсионерке отправиться за город, чтобы выпить.

Мужчины увезли её на авто в деревню Караулово Жуковского района к мосту над рекой Протва. Там они подняли женщину и перекинули через ограждение.

- Преступники дождались, когда женщина всплывёт, убедились, что она не подаёт признаков жизни, и уехали, - отмечают в прокуратуре.

Тело пенсионерки нашли только в мае следующего года в районе деревни Остров.

- В судебном следствии подсудимые утверждали, что решили уговорить потерпевшую сняться с регистрационного учета, однако она отказалась, - отмечают в прокуратуре. - Для того, чтобы напугать женщину, они подняли ее, перекинули через ограждение моста и держали за ноги. При этом женщина вырывалась и неожиданно для них упала в воду.

Но суд отправил каждого из виновников на 13 лет в колонию строгого режима.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.