Вынесен приговор убийцам, сбросившим женщину в ледяную реку

В понедельник, 8 апреля, калужский суд вынес приговор 35-летнему и 36-летнему жителям города Протвино Московской области. Их признали виновными в убийстве 65-летней женщины.
Как рассказали в среду в прокуратуре, эта история началась летом 2017 года. Одни из мужчин купил у пенсионерки квартиру в Протвино. И по условиям договора женщина осталась там зарегистрирована.
Но чтобы продать жильё, подельники решили убить женщину, а деньги за квартиру поделить.
В декабре 2017 года они предложили пенсионерке отправиться за город, чтобы выпить.
Мужчины увезли её на авто в деревню Караулово Жуковского района к мосту над рекой Протва. Там они подняли женщину и перекинули через ограждение.
- Преступники дождались, когда женщина всплывёт, убедились, что она не подаёт признаков жизни, и уехали, - отмечают в прокуратуре.
Тело пенсионерки нашли только в мае следующего года в районе деревни Остров.
- В судебном следствии подсудимые утверждали, что решили уговорить потерпевшую сняться с регистрационного учета, однако она отказалась, - отмечают в прокуратуре. - Для того, чтобы напугать женщину, они подняли ее, перекинули через ограждение моста и держали за ноги. При этом женщина вырывалась и неожиданно для них упала в воду.
Но суд отправил каждого из виновников на 13 лет в колонию строгого режима.
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