Женщину сбросили с моста в ледяную реку

В ближайшее время начнётся суд над двумя жителями Московской области, которых обвиняют в убийстве 65-летней жительницы Подмосковья. Преступление было совершено в декабре на территории Жуковского района.

По версии следствия, один из обвиняемых ранее заключил с погибшей договор купли-продажи квартиры. Денег при этом женщине, злоупотреблявшей спиртным, никто отдавать не собирался. Пенсионерке лишь пообещали оплатить долги по коммуналке и разрешили дальше жить в квартире. Хотя по бумагам жильё уже принадлежало мужчине.

- Вместе с тем, проживание в квартире бывшей собственницы препятствовало продаже указанной квартиры, - рассказали во вторник, 26 февраля, в прокуратуре Калужской области. - У обвиняемого созрел преступный умысел, направленный на убийство женщины. К совершению преступления он привлек своего знакомого.

В декабре женщину вывезли в Калужскую область и перебросили через перила моста у деревни Караулово Жуковского района. Пенсионерка пролетела не менее 10 метров и упала в ледяную Протву. От полученных травм она скончалась.

Обвиняемым грозит от 8 до 20 лет колонии.

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