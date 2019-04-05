25-летний мужчина набросился с ножом на случайного прохожего

В четверг, 4 апреля, на улице Московской в Малоярославце напали на прохожего. Подозреваемым по этому делу проходит 25-летний мужчина, он задержан.
- Мужчина нанес три ножевых ранения 68-летнему прохожему, - рассказали в пятницу в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Очевидцам происшествия задержанный пояснил, что ранил потерпевшего, «чтобы он здесь не ходил». Местные жители вызвали полицию и удерживали злоумышленника до приезда наряда патрульно-постовой службы. Потерпевший был доставлен в больницу, где после операции находится в тяжелом состоянии.
В ходе допроса и проверки показаний на месте задержанный сознался в содеянном, но не раскаялся. Расследование сейчас продолжается. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.
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