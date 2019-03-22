Вынесен приговор мужчине, который 7 лет назад сбежал из колонии на Николо-Козинской

Районный суд на днях вынесен приговор 30-летнему гражданину Узбекистана, который в 2012 году сбежал из колонии на улице Николо-Козинской в Калуге.
В заключение он попал после двух угонов автомобилей.
- Когда за заключенным никто не наблюдал, он перелез через ограждение и скрылся, - рассказали в прокуратуре Калужской области.
Найти преступника удалось только в январе этого года. Мужчина жил в городе Новомосковске Тульской области.
Суд отправил его на 2,5 года в колонию строгого режима.
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