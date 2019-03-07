Найден преступник, сбежавший из калужской колонии 7 лет назад

В городе Новомосковск Тульской области полиция задержала 30-летнего гражданина Узбекистана, который в 2012 году сбежал из колонии в нашем регионе. На днях прокуратура направила дело в суд.
- Ранее мужчина отбывал наказание в колонии-поселении за угон, - рассказали 7 марта в прокуратуре. - Осужденный кормил кроликов на территории исправительного учреждения, перелез через ограждение и скрылся.
Более шести лет иностранец находился в розыске. Найти его удалось только в этом январе. Сейчас ему грозит до 4 лет заключения.
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