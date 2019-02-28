Работникам калужского завода вернули 13 миллионов

На «Азаровском заводе стеновых материалов» в Калуге наконец-то погашена задолженность по заработной плате. В четверг, 28 февраля, Генеральная прокуратура России сообщила, что 200 работникам выплатили более 13 миллионов рублей.
В декабре минувшего года, напомним, следователи предъявили обвинение гендиректору предприятия.
- Генеральный директор не выплачивал заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года, - рассказывали нам в Следственном комитете. - Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя, директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты.
Во время следствия был наложен арест на три автомобиля директора, трицикл и земельный участок общей стоимостью 5,5 миллиона рублей.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Задержанного покалечили в полицейском участке 28.02.2019 09:53
Три месяца красивой жизни 27.02.2019 21:30
Женщину сбросили с моста в ледяную реку 26.02.2019 10:48
Педофил несколько месяцев раздевался на улице перед девочкой 25.02.2019 15:22
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: