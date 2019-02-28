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Работникам калужского завода вернули 13 миллионов

28.02.2019 12:32 0 108 Дмитрий Ивьев
Работникам калужского завода вернули 13 миллионов

На «Азаровском заводе стеновых материалов» в Калуге наконец-то погашена задолженность по заработной плате. В четверг, 28 февраля, Генеральная прокуратура России сообщила, что 200 работникам выплатили более 13 миллионов рублей.

В декабре минувшего года, напомним, следователи предъявили обвинение гендиректору предприятия.

- Генеральный директор не выплачивал заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года, - рассказывали нам в Следственном комитете. - Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя,  директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты.

Во время следствия был наложен арест на три автомобиля директора, трицикл и земельный участок общей стоимостью 5,5 миллиона рублей.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: криминал
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