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Директор завода задолжал работникам 12 миллионов

07.12.2018 16:53 2 1212 Дмитрий Ивьев
Директор завода задолжал работникам 12 миллионов

Калужские следователи на днях предъявили обвинение генеральному директору Азаровского завода стеновых материалов. По версии следствия, он задолжал 79 работникам 12 миллионов рублей.

- Генеральный директор не выплачивал заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года, - рассказали в пятницу, 7 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя,  директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты.

Во время следствия был наложен арест на три автомобиля директора, трицикл и земельный участок общей стоимостью 5,5 миллиона рублей.

- За счет реализации арестованного имущества с конца августа задолженность по заработной плате погашена наполовину, - подчёркивают в СК. - Работа по возврату денег гражданам будет продолжена вплоть до полной ликвидации всей суммы задолженности.

Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

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Тэги: криминал
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