Директор завода задолжал работникам 12 миллионов

Калужские следователи на днях предъявили обвинение генеральному директору Азаровского завода стеновых материалов. По версии следствия, он задолжал 79 работникам 12 миллионов рублей.

- Генеральный директор не выплачивал заработную плату в разные периоды, начиная с сентября 2016 года, - рассказали в пятницу, 7 декабря, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Как показали результаты бухгалтерских экспертиз, проведенных по постановлению следователя, директор производил платежи по счетам общества, имеющие более позднюю очередность, чем выплата заработной платы, имея реальную возможность ее выплаты.

Во время следствия был наложен арест на три автомобиля директора, трицикл и земельный участок общей стоимостью 5,5 миллиона рублей.

- За счет реализации арестованного имущества с конца августа задолженность по заработной плате погашена наполовину, - подчёркивают в СК. - Работа по возврату денег гражданам будет продолжена вплоть до полной ликвидации всей суммы задолженности.

Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.

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