Секс между мужчинами, драка и убийство – вынесен приговор за кровавую ночь

На днях в Калуге суд вынес приговор 28-летнему гражданину Узбекистана, которого признали виновным в убийстве. Преступление, напомним, было совершено в ночь на 6 января на улице Георгия Амелина.
Следователи установили, что двое мужчин находились в квартире, выпивали и 56-летний мужчина предложил 28-летнему переспать с ним за 500 рублей.
- Подсудимый потребовал передать ему денежные средства, на что потерпевший ответил отказом, - рассказали 21 ноября в прокуратуре Калужской области. - В связи с этим у злоумышленника, на почве внезапно возникшей личной неприязни, возник преступный умысел на убийство потерпевшего.
Началась драка и злоумышленник нанес потерпевшему 28 ударов ножом в область туловища и головы, рук и ног. Мужчина скончался уже в больнице.
- Вину в совершении инкриминируемого преступления подсудимый признал частично, ссылаясь на то, что убийство им совершено при превышении пределов необходимой обороны, - отмечают в прокуратуре.
Но суд согласился с мнением прокуратуры.
Убийцу отправят в колонию строгого режима на 11 лет. Приговор пока не вступил в силу.
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