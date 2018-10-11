Задержан извращенец, который выманивал фото голых школьниц

Арестован 47-летний житель Калужской области, которого подозревают в развращении двух школьниц через социальную сеть. В четверг, 11 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

Как мы уже сообщали, злоумышленник переписывался в социальной сети с двумя калужскими школьницами и получал от них фотографии в обнаженном виде.

Как отмечают следователи, мужчина женат, у него есть малолетний ребёнок.

- В свое оправдание мужчина сообщил, что не знал, что такая переписка является противозаконной, - подчёркивают в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.

Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

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