Задержан извращенец, который выманивал фото голых школьниц

Арестован 47-летний житель Калужской области, которого подозревают в развращении двух школьниц через социальную сеть. В четверг, 11 октября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Как мы уже сообщали, злоумышленник переписывался в социальной сети с двумя калужскими школьницами и получал от них фотографии в обнаженном виде.
Как отмечают следователи, мужчина женат, у него есть малолетний ребёнок.
- В свое оправдание мужчина сообщил, что не знал, что такая переписка является противозаконной, - подчёркивают в СК. - Расследование уголовного дела продолжается.
Подозреваемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
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