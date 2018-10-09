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Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми

09.10.2018 10:33 0 1068 Дмитрий Ивьев
Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми

Калужские следователи на днях возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Действия сексуального характера в отношении малолетнего».

- По версии следствия, злоумышленник через социальную сеть вступил в переписку с двумя малолетними школьницами из Калуги, - рассказали 9 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Путем уговоров и угроз он заставил детей сфотографировать себя в обнаженном виде и отправить ему указанные фотографии через интернет.

Судя по уголовной статье, обеим школьницам меньше 14 лет. Виновнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!


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Тэги: криминал
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