Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми

Калужские следователи на днях возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Действия сексуального характера в отношении малолетнего».
- По версии следствия, злоумышленник через социальную сеть вступил в переписку с двумя малолетними школьницами из Калуги, - рассказали 9 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Путем уговоров и угроз он заставил детей сфотографировать себя в обнаженном виде и отправить ему указанные фотографии через интернет.
Судя по уголовной статье, обеим школьницам меньше 14 лет. Виновнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.
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