Извращенец заставил школьниц сфотографироваться голыми

Калужские следователи на днях возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Действия сексуального характера в отношении малолетнего».

- По версии следствия, злоумышленник через социальную сеть вступил в переписку с двумя малолетними школьницами из Калуги, - рассказали 9 октября в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Путем уговоров и угроз он заставил детей сфотографировать себя в обнаженном виде и отправить ему указанные фотографии через интернет.

Судя по уголовной статье, обеим школьницам меньше 14 лет. Виновнику грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Расследование сейчас продолжается.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru, присылайте фото и видео. Гонорар гарантируем!