В Калуге задержали руководителя «Единого расчетного центра»

В отношении Игоря Погосяна возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг, 25 апреля, прокуратура Калужской области.

Он подозревается в хищении более 40 миллионов рублей, полученных от жителей Калуги за услуги ЖКХ.

- Наведение порядка в ЖКХ требует принятия жестких мер, - заявили в прокуратуре. - Предварительное расследование по уголовному делу осуществляет полиция, оперативное сопровождение - УФСБ России по Калужской области.