Калужанка вонзила нож в ногу собутыльника и сама вызвала скорую

О происшествии сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области во вторник, 23 апрел.

По версии полиции, ранее судимая женщина поругалась с приятелем во время застолья. Мужчина обозвал собеседницу, после чего она и напала на него с ножом.

После удара ножом в бедро, женщина несколько раз ударила знакомого кулаком, а затем еще два раза вонзила в его тело нож.

Подозреваемая сама вызвала врачей. Здоровью мужчины был нанесен тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело. Нападавшей грозит 10 лет колонии.