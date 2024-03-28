В Калуге мужчина до смерти забил собутыльника

Перед калужским судом предстанет 32-летний местный житель. Его обвиняют в убийстве, информирует пресс-служба УМВД по региону.

По версии следствия, убийца пил вместе с 40-летним приятелем в квартире на улице Георгия Амелина. Между ними начался конфликт. В ходе ссоры обвиняемый сильно избил оппонента.

Через 5 дней мужчина умер от черепно-мозговой травмы. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.