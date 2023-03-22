В Калуге инвалид-колясочник не может попасть в аптеку и поликлинику из-за разрушенного асфальта

В среду, 22 марта, жительница Калуги, которая является инвалидом-колясочником, на странице губернатора Калужской области опубликовала жалобу на состояние дороги в районе домов №9, 11 и 13 по улице Майской.

Женщина пояснила, что не может попасть в аптеку и поликлинику из-за ям на тротуаре и проезжей части.

На жалобу пока отреагировали только представители городской управы. Однако конкретных сроков калужанке в администрации назвать не смогли.

- Не волнуйтесь, пожалуйста, мы уже обследуем дороги города, обязательно проверим и Майскую, и постараемся провести ямочный ремонт в этом году в рамках выделенных на это средств, - говорится в комментарии чиновников. - План ремонта дорог будет составлен примерно в апреле, но будем его корректировать в течение сезона.

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