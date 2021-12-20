Калуга получит деньги на строительство канатной дороги через Оку в 2023 году

Инфраструктурный кредит в размере 1,16 миллиарда рублей на строительство канатной дороги через Оку по маршруту Квань – Музей космонавтики Калуга получит в 2023 году. В понедельник, 20 декабря, об этом сообщила на заседании правительства министр финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА.

А вот два других проекта, которые были одобрены нашему региону на федеральном уровне, профинансируют уже в 2022 году. На закупку газомоторных автобусов в Обнинск выделят 1,186 миллиарда, на реконструкцию Синих мостов в Калуге – 536 миллионов рублей.

- Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила наши заявки на общую сумму почти 3 миллиарда рублей, - прокомментировал губернатор Владислав ШАПША. - Вместе со средствами инвесторов они будут направлены на строительство канатной дороги в областном центре, на реконструкцию Синих мостов в Калуге, на модернизацию общественного транспорта в Обнинске. Уверен, что реализация этих проектов позволит улучшить качество жизни людей, а также получить дополнительные экономические эффекты. Мы готовимся к началу реализации одобренных проектов. Всех коллег прошу внимательно отнестись к выполнению этой работы.

Кроме того, Калужская область подала еще три заявки на получение инфраструктурных кредитов на 5 миллиардов рублей.

Валентина Авдеева также сообщила, что, несмотря на запланированное привлечение инфраструктурных кредитов, в 2022-2024 годах долговая нагрузка снизится на конец 2024 года до 40% к налоговым и неналоговым доходам бюджета.

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