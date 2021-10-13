В Калужской области 10 автомобилей чиновников передали медикам
В Калужской области 10 автомобилей из автопарка правительства региона с 13 октября передали медикам. Такое решение в связи с большой нагрузкой на больницы принял заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.
Правительственные водители будут возить врачей на вызовы в две смены - с 8:00 до 17:00 и с 17:00 до 23:00.
- С завтрашнего дня прошу закрепить автотранспортные средства за больницей скорой медицинской помощи и сформировать бригады, - поручил Горобцов на заседании оперативного штаба 12 октября.
Также он предложил городской управе Калуги также выделить автомобили врачам.
Ранее машины чиновников передавали медикам в октябре 2020 года, когда также наблюдался всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в конце прошлого года калужских врачей возили на такси. А в январе 2021 года – на автомобилях парковщиков.
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