В Калужской области 10 автомобилей чиновников передали медикам

В Калужской области 10 автомобилей из автопарка правительства региона с 13 октября передали медикам. Такое решение в связи с большой нагрузкой на больницы принял заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ.

Правительственные водители будут возить врачей на вызовы в две смены - с 8:00 до 17:00 и с 17:00 до 23:00.

- С завтрашнего дня прошу закрепить автотранспортные средства за больницей скорой медицинской помощи и сформировать бригады, - поручил Горобцов на заседании оперативного штаба 12 октября.

Также он предложил городской управе Калуги также выделить автомобили врачам.

Ранее машины чиновников передавали медикам в октябре 2020 года, когда также наблюдался всплеск заболеваемости коронавирусом. Также в конце прошлого года калужских врачей возили на такси. А в январе 2021 года – на автомобилях парковщиков.