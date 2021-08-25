В Калуге улицу Краснопивцева перекроют 27 августа из-за работ «Калугатеплосети»
В Калуге в пятницу, 27 августа, будет перекрыто движение на улице Краснопивцева на участке между улицами Салтыкова-Щедрина и Знаменской в районе дома №3. Это связано с проведением ремонтных работ сотрудниками «Калугатеплосети», сообщили в среду в управлении городского хозяйства.
Проехать по этой улице нельзя будет с 9:00 до 21:00 27 августа.
- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.
Напомним, изначально эту улицу собирались перекрывать 24 августа, однако сроки сдвинулись.
Схема перекрытия улицы Краснопивцева в Калуге 27 августа.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!