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В Калуге улицу Краснопивцева перекроют 27 августа из-за работ «Калугатеплосети»

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.08.2021 09:19 0 357
В Калуге улицу Краснопивцева перекроют 27 августа из-за работ «Калугатеплосети»

В Калуге в пятницу, 27 августа, будет перекрыто движение на улице Краснопивцева на участке между улицами Салтыкова-Щедрина и Знаменской в районе дома №3. Это связано с проведением ремонтных работ сотрудниками «Калугатеплосети», сообщили в среду в управлении городского хозяйства.

Проехать по этой улице нельзя будет с 9:00 до 21:00 27 августа.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Напомним, изначально эту улицу собирались перекрывать 24 августа, однако сроки сдвинулись.

Схема перекрытия улицы Краснопивцева в Калуге 27 августа.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 25.08.2021 09:19 0 357
Тэги: авто дороги жкх
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