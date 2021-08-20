Две улицы Калуги перекроют из-за ремонтных работ «Калугатеплосети»

На следующей неделе движение по двум улицам временно перекроют из-за ремонтных работ «Калугатеплосети». В пятницу, 20 августа, об этом сообщили в управлении городского хо-зяйства.

Ограничение движения в Калуге:

улица Краснопивцева на участке между улицами Салтыкова-Щедрина и Знаменской в районе дома №3 с 9:00 до 21:00 24 августа;

переулок Тульский на участке между улицами Тульской и Мичурина в районе дома №16 с 9:00 до 21:00 26 августа.

- Просим водителей заранее выбирать пути объезда и приносим извинения за временные не-удобства, - говорится в сообщении управления городского хозяйства.

Схема перекрытия улицы Краснопивцева 24 августа.

Схема перекрытия Тульского переулка 26 августа.