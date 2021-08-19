В Калуге улицу Кропоткина перекроют вечером 19 августа для проведения ярмарки

В пятницу, 20 августа, в Калуге пройдет большая сельскохозяйственная ярмарка рядом с Гостиными рядами. Из-за этого движение транспорта на улице Кропоткина будет запрещено с 22:00 19 августа до 20:00 20 августа, сообщает городская управа. Закрыт будет участок дороги от дома №43/8 до дома №9/10 по площади Старый Торг.

Сама ярмарка будет работать с 8:00 до 18:00.

- С 3 сентября ярмарку планируется проводить регулярно, по пятницам и субботам, - подчеркнули в администрации Калуги.

Напомним, ранее на этой площадке ярмарки проводились много лет. Однако потом торговлю перенесли на улицу Чебышева, но в 2020 году все ярмарки там отменили.

Нынешним летом губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил увеличить количество ярмарок.