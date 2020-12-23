В Калуге отменили все ярмарки на улице Чебышева
В Калуге не состоится запланированная на субботу, 26 декабря, сельскохозяйственная ярмарка на улице Чебышева. Об этом сообщили в городской управе.
Таким образом, на Чебышева осенью и зимой не пришло ни одной из объявленных ранее ярмарок. 26 декабря должна была состояться последняя в 2020 году.
Ранее в городской управе объясняли это тем, что на Чебышева никак не завершат ремонт фасада дома.
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