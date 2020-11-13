В Калуге пятый раз отменили сельскохозяйственную ярмарку

В Калуге не состоится запланированная на 21 ноября сельскохозяйственная ярмарка. пятницу городская управа сообщили об отмене мероприятия.

Ранее, напомним, не состоялись ярмарки 26 сентября, 10 и 24 октября, 7 ноября.

Причины этого – незавершенный ремонт фасада дома на улице Чебышева, где традиционно проходит ярмарка. Другой площадки для уличной торговли в городе пока не нашли.

На улице Чебышева продолжается ремонт дома №6.