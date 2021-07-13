В Калуге таксиста оштрафовали за работу без маски
В Калуге 12 июля прошли очередные проверки водителей такси. Об этом сообщил руководитель Управления административно-технического контроля Калужской области Станислав ОРЕХОВ.
Всего инспекторы остановили 10 автомобилей. Выявлены двое нарушителей.
Один из таксистов осуществлял перевозки пассажиров без прохождения предрейсового технического осмотра и предрейсового медицинского осмотра.
Еще один водитель вез пассажиров, не используя маску.
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