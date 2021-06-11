Парковки в Калуге 12 июня станут бесплатными

В субботу, 12 июня, припарковаться на центральных улицах можно будет бесплатно. Будет отмечаться День России.

Также в течение года не нужно платить за авто в следующие праздничные дни: 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая и 4 ноября.

В апреле в Калуге обсуждалось расширение платной парковки на улицы Дзержинского и Достоевского. Однако точного графика, когда это произойдет, пока нет.

Напомним, платное парковочное пространство на центральных улицах Калуги заработало осенью 2014 года.

Стоимость часа с тех пор не менялась – 35 рублей. Платить нужно с 9:00 до 21:00. Ночью все бесплатно.

За деньги можно оставить свои автомобили у края проезжей части на сквере Мира, участках улиц Кирова, Плеханова, Рылеева, Марата, Герцена, Ленина, Суворова, Театральной площади и площади Победы. На улице Суворова ввели плату в январе 2020 года.

Оплатить парковку в Калуге можно с помощью паркоматов, СМС, мобильного приложения, через сайт парковочного пространства и нескольких других мобильных сервисов.

Штраф за неоплаченную парковку в Калуге – 500 рублей.