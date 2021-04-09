Главная Новости Авто и транспорт
COVID-19 Районы, кварталы Клиника года Паводок

В Калуге планируется ввести платную парковку на улицах Дзержинского и Достоевского

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 23:01 2 546
В Калуге планируется ввести платную парковку на улицах Дзержинского и Достоевского

В Калуге на всем протяжении улиц Дзержинского и Достоевского планируется ввести платную парковку. Конкретных дат пока не называется, но данные участки включены в план на 2021-2022 годы. В пятницу, 9 апреля, об этом в эфире телеканала «Ника ТВ» сообщила директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

- Вопрос пока еще обсуждаемый. Есть схема организации дорожного движения комплексная, на которой согласованы места расположения дополнительных парковочных мест, - рассказала она в эфире. - На текущий момент – свыше тысячи парковочных мест. Планируется увеличить их до 1600. Пока эта работа в плане. Приоритетные улицы – это Дзержинского и Достоевского. Потому что, как известно калужанам, там самая большая загруженность в связи с расположением различных торговых рядов, торговых центров. Поэтому они рассматриваются в первую очередь. 

Предполагается, что эти две улицы полностью станут платными для автомобилистов, которые захотят поставить там свои машины. Дзержинского – от Николо-Козинской до Баумана, Достоевского – от Московской до Плеханова.

- В эту зиму стало понятно, что платные парковки – вещь очень нужная, - пояснила Татьяна Арен. - Когда город праздновал мероприятия, посвященные новогодней столице, парковки на месяц были установлены бесплатные. Было очень сложно припарковаться, машины становились во второй ряд. Это создавало дополнительные трудности для движения транспорта и для движения пешеходов. 

Также Татьяна Арен отметила, что платные парковки за 2020 год принесли в бюджет около 20 миллионов рублей. В эту сумму входят оплаты, штрафы и абонементы.

Напомним, платное парковочное пространство на центральных улицах Калуги заработало осенью 2014 года.

Стоимость часа с тех пор не менялась – 35 рублей. Платить нужно с 9:00 до 21:00. Ночью все бесплатно.

За деньги можно оставить свои автомобили у края проезжей части на сквере Мира, участках улиц Кирова, Плеханова, Рылеева, Марата, Герцена, Ленина, Суворова, Театральной площади и площади Победы. На улице Суворова ввели плату в январе 2020 года.

В 2019 году власти Калуги заявляли, что в бюджете нет денег на организацию платной парковки на Дзержинского и Достоевского. Стоимость одного паркомата тогда оценивалась примерно в 700 тысяч рублей.

Оплатить парковку в Калуге можно с помощью паркоматов, СМС, мобильного приложения, через сайт парковочного пространства и нескольких других мобильных сервисов.

Штраф за неоплаченную парковку в Калуге – 500 рублей.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.04.2021 23:01 2 546
Тэги: авто платная парковка татьяна арен
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 2 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Ростелеком» развернул Wi-Fi-сеть в обновленном музее космонавтики в Калуге
Калужское отделение ПАО Сбербанк и Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подписали соглашение о сотрудничестве
«Ростелеком» организовал «Зарядку со звездой» для воспитанников центра «Берега» в Кондрово
Новый «Онлайн-переезд» — «Ростелеком» сам перевезет услуги в другую квартиру
Большие преимущества для малого бизнеса
«Ростелеком» запустил систему видеоаналитики в Людинове Калужской области
Новости
ОПРОС
А почему вы до сих пор не привились от коронавируса? 
Всего проголосовало: 799
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как оформить кредит онлайн
Выбор аппарата высокого давления для автомойки
Выбор балансировочного станка

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru