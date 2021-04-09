В Калуге планируется ввести платную парковку на улицах Дзержинского и Достоевского

В Калуге на всем протяжении улиц Дзержинского и Достоевского планируется ввести платную парковку. Конкретных дат пока не называется, но данные участки включены в план на 2021-2022 годы. В пятницу, 9 апреля, об этом в эфире телеканала «Ника ТВ» сообщила директор Службы единого заказа Татьяна АРЕН.

- Вопрос пока еще обсуждаемый. Есть схема организации дорожного движения комплексная, на которой согласованы места расположения дополнительных парковочных мест, - рассказала она в эфире. - На текущий момент – свыше тысячи парковочных мест. Планируется увеличить их до 1600. Пока эта работа в плане. Приоритетные улицы – это Дзержинского и Достоевского. Потому что, как известно калужанам, там самая большая загруженность в связи с расположением различных торговых рядов, торговых центров. Поэтому они рассматриваются в первую очередь.

Предполагается, что эти две улицы полностью станут платными для автомобилистов, которые захотят поставить там свои машины. Дзержинского – от Николо-Козинской до Баумана, Достоевского – от Московской до Плеханова.

- В эту зиму стало понятно, что платные парковки – вещь очень нужная, - пояснила Татьяна Арен. - Когда город праздновал мероприятия, посвященные новогодней столице, парковки на месяц были установлены бесплатные. Было очень сложно припарковаться, машины становились во второй ряд. Это создавало дополнительные трудности для движения транспорта и для движения пешеходов.

Также Татьяна Арен отметила, что платные парковки за 2020 год принесли в бюджет около 20 миллионов рублей. В эту сумму входят оплаты, штрафы и абонементы.

Напомним, платное парковочное пространство на центральных улицах Калуги заработало осенью 2014 года.

Стоимость часа с тех пор не менялась – 35 рублей. Платить нужно с 9:00 до 21:00. Ночью все бесплатно.

За деньги можно оставить свои автомобили у края проезжей части на сквере Мира, участках улиц Кирова, Плеханова, Рылеева, Марата, Герцена, Ленина, Суворова, Театральной площади и площади Победы. На улице Суворова ввели плату в январе 2020 года.

В 2019 году власти Калуги заявляли, что в бюджете нет денег на организацию платной парковки на Дзержинского и Достоевского. Стоимость одного паркомата тогда оценивалась примерно в 700 тысяч рублей.

Оплатить парковку в Калуге можно с помощью паркоматов, СМС, мобильного приложения, через сайт парковочного пространства и нескольких других мобильных сервисов.

Штраф за неоплаченную парковку в Калуге – 500 рублей.