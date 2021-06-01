На Правом берегу в Калуге толпы собрались на остановках из-за дорожных работ

Утром во вторник, 1 июня, в Калуге на Правом берегу на остановках общественного транспорта выстроились большие очереди.

Это связано с частичным перекрытием движения на Гагаринском мосту и Тульском шоссе из-за дорожных ремонтных работ. Троллейбусы не ходят. Мы обратились за разъяснениями к горуправе, так как накануне власти города обещали увеличить количество автобусов в эти дни.

- Сегодняшнее скопление людей связано с частичным закрытием Гагаринского моста и ремонтом дороги на Тульском шоссе, в связи с этим значительно увеличено движение в пути общественного транспорта, - пояснили в горуправе. – На сегодняшний день, количество единиц транспорта увеличено до 35 автобусов малой вместимости и двух автобусов большой вместимости.